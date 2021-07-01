В России появится Летняя школа национальных театров

В России в 2022 году появится Летняя школа национальных театров, о планах по ее созданию объявил Александринский театр в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте министерства культуры России.

Летняя школа будет предназначена для обучения и повышения квалификации специалистов. Об инициативе главе Минкульта Ольге Любимовой рассказал художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Худрук Александринки также заявил о планах по учреждению Ассоциации национальных театров России.

Отмечается, что театр планирует также принять активное участие в программе «Большие гастроли», в рамках которой представит свое творчество в российских регионах и за границей.

Ранее сообщалось, что драмтеатр из Кузбасса стал лауреатом Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays», взяв гран-при за постановку «Тот самый день».