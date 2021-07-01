Театр из Кузбасса стал лауреатом фестиваля «Коляда-Plays»

Прокопьевский драмтеатр Кемеровской области стал лауреатом «Коляда-Plays», Международного театрального фестиваля современной драматургии. Об этом сообщает ТАСС в среду, 1 июля.

Театр взял гран-при за спектакль «Тот самый день». Победителя определили зрительским голосованием.

Лучшим театральным режиссером признан Радион Букаев за постановку спектакля «Просто так» в Лесосибирском драмтеатре «Поиск». В номинации «Лучший актерский ансамбль» победил молодежный театр «Ангажемент» из Тюмени, поставивший спектакль «Угонщица». Специальный приз Николая Коляды получила постановка Екатеринбургского государственного театрального института «Рогатка».

«Коляда-Plays» прошел с 10 по 30 июня в Екатеринбурге. В основную программу вошли 29 спектаклей. Фестиваль проводится в Екатеринбурге с 1994 года.