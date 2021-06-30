Россияне познакомились с традициями и праздниками казаков

В Новоаннинском районе Волгоградской области прошел фестиваль «Троица на Бузулуке». На нем россияне познакомились с казаками, их традициями, а также посмотрели, как проводятся обряды празднования Троицы в станицах Верхнего Дона. Об этом сообщает «АиФ Волгоград».

На мероприятие приехали представители казачества из разных регионов России, а также гости из Москвы и Санкт-Петербурга. По информации организаторов, в основе подготовки фестиваля лежат восстановленные историко-краеведческие материалы.

«Мы водим хороводы, участвуем в играх, вспоминаем тонкости интересных народных обрядов», — заявила потомственная казачка, худрук ансамбля «Покров» Виктория Путиловская.

Любой желающий мог посостязаться в бою на мечах. Атаман станицы Покровской, председатель региональной патриотической организации «Наследие» Николай Летуновский отметил, что казак «всегда должен быть готов к поединкам». Россиянки могли пойти к воде и «погадать на венке» на жениха под старинные песни, как это делали молодые казачки, сообщает издание.

Помимо этого, гости фестиваля пробовали традиционные блюда: жареную яичницу с салом, пироги, в том числе и с рыбой, вареные яйца и блины с разными начинками.

По словам главы культурно-досугового комплекса Новоаннинского района Инны Ивановой, участники праздника имеют возможность максимально углубиться в быт «наших предков». Кроме того, глава Новоаннинска Сергей Егоров добавил, что в это «неспокойное время» многие люди пытаются найти идею, которая могла бы их объединить. «И вот же она — русская культура, идентичность, наша история, родители, деды, прадеды», — заключил он.