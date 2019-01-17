Казачий атаман без высшего образования работал вице-мэром

Прокуратура города Горячий Ключ Краснодарского края в ходе проверки выяснила, что глава администрации муниципалитета назначил на должность вице-мэра атамана районного казачьего общества Василия Аникеева, сообщает сайт «Югополис».

В городской администрации атаман также отвечал за решение проблем казачества.

Мэр города не имел права назначить Василия Аникеева своим заместителем, поскольку атаман имеет только среднее специальное образование по специальности «техник-механик» и профессиональную переподготовку по дополнительной профессиональной программе, которая к высшему профессиональному образованию не приравнивается. Для занятия должности вице-мэра требуется высшее образование не ниже уровня специалитета либо магистратуры.

Прокуратура внесла главе города соответствующее представление. Аникеев уволен с поста вице-мэра и переведен на должность ведущего специалиста управления организационной работы, соответствующую уровню его образования.

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