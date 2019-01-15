Изгнанный из вагона в минском метро «пророссийский казак» исчез

В белорусском военно-патриотическом клубе «Казачий спас» не знают человека, который фигурирует на появившемся в конце прошлой недели видеоролике с его изгнанием из вагона минского метрополитена. Об этом «Нашей Ниве» сообщил руководитель организации Петр Шапко.

«Мы тоже его ищем, ни в одном казацком обществе его не знают», — сказал Шапко.

В «Нашей Ниве» заявили, что также пытались найти мужчину, но безуспешно. Его имя и гражданство по-прежнему неизвестны.

Видеозапись конфликта в метрополитене Минска, в ходе которого один из пассажиров заставил покинуть вагон мужчину в казачьей шапке-кубанке, была опубликована 12 января. Автор видеоролика объяснил «Нашей Ниве», что увидел «пророссийского активиста» на перроне станции метро «Купаловская», а затем начал снимать его на видео. Также он отметил, что мужчина в шапке находился в состоянии алкогольного опьянения и начал оскорблять его.

После этого конфликт между мужчинами переместился в вагон поезда. Автор ролика предъявил оппоненту претензии и вынудил того покинуть вагон. Свое противостояние с мужчиной в кубанке автор ролика завершил фразой «Чемодан — вокзал — Россия!» на белорусском языке.

«Я ничего не имею против казаков, когда они живут на Кубани, например. Но здесь они угрожают белорусской независимости. Мы с друзьями не первый раз ставим таких людей на место», — позже объяснил он.

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