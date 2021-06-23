Названы даты переписи населения в России

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября, такие даты названы в постановлении правительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медиаофис Всероссийской переписи населения.

Всероссийская перепись населения пройдет в новом многоканальном формате — жители России смогут переписать себя самостоятельно на портале Госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках. Также останется традиционный формат, по домам будут ходить около 320 тысяч человек, переписчики будут использовать электронные планшеты.

Первые итоги о численности населения будут подведены в конце 2021 года, а окончательные — к концу 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, ряду министерств, ведомств, а также регионам проработать вопрос о переносе сроков проведения всероссийской переписи

Всероссийская перепись должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса, а затем — на сентябрь. В мае стало известно, что она состоится в период с 1 по 31 октября.