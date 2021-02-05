Всероссийскую перепись населения еще раз перенесли из-за пандемии коронавируса — вместо апреля она пройдет в сентябре 2021 года. Об этом сообщили в Росстате, передает РИА Новости.

В ведомстве указали, что решение о переносе переписи приняло правительство, точная дата мероприятий будет определена позднее.

В Росстате добавили, что к сентябрю ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране, поэтому сентябрь рассматривается как наиболее безопасный период и «окно возможностей» для проведения переписи.

В июне 2020 года стало известно, что перепись перенесли на апрель 2021 года, изначально она должна была состояться в октябре 2020 года.

С 1 по 31 октября в России планировалось провести первую в истории цифровую перепись населения. Предполагалось, что цифровизация позволит ускорить обработку данных и подведение итогов переписи. В апреле глава Росстата Павел Малков предложил перенести всероссийскую перепись населения на 2021 год из-за ситуации с пандемией коронавируса.