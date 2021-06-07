Путин поручил проработать перенос всероссийской переписи населения

Президент России Владимир Путин поручил правительству, ряду министерств, ведомств, а также регионам проработать вопрос о переносе сроков проведения всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года. Об этом говорится на сайте Кремля.

В сообщении, опубликованном по итогам совещания о реализации отдельных положений Послания Федеральному Собранию, уточняется, что поручение необходимо выполнить до 1 июля 2021 года.

В мае первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил перенести всероссийскую перепись населения на октябрь, объяснив это стартом предвыборной кампании. Позже Владимир Путин пообещал подумать над его предложением. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава государства инициативу поддержал.

Всероссийская перепись должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса, а затем — на сентябрь. Теперь же, как предполагается, она должна состояться с 1 по 31 октября.