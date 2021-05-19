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Путин пообещал подумать о переносе переписи населения

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Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Владимир Путин пообещал подумать о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь. Так он отреагировал на предложение первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 19 мая.

«Это тоже рассмотрим обязательно», — сказал Путин.

Турчак напомнил, что в июне в России официально стартует думская избирательная кампания по выборам, и она совпадает с переписью. «Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет раздражение», — отметил он.

По его мнению, уже после выборов граждане смогут спокойно ответить на все важные для переписи вопросы.

Всероссийская перепись населения является основным источником формирования официальной статистики о численности и структуре населения. Из-за пандемии коронавируса ее уже дважды переносили — с октября 2020 на апрель 2021, а с апреля на сентябрь.

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