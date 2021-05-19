Росстат прокомментировал очередной перенос переписи населения

Замглавы Росстата Павел Смелов прокомментировал очередной перенос переписи населения. По его словам, новые сроки позволят Федеральной службе государственной статистики «оптимальным образом организовать работу по организации и проведению переписи во всех регионах страны», передает РИА Новости.

Отмечается, что всероссийская перепись должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса, а затем – на сентябрь. Теперь же, по данным ведомства, она состоится в период с 1 по 31 октября.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. Он объяснил это стартом предвыборной кампании. В среду, 19 мая, Президент России Владимир Путин пообещал подумать над его предложением. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, глава государства инициативу поддержал.