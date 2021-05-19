Россия
 
Последние новости
Россия назвала желаемую роль в конфликте Израиля и Палестины
Захарова оценила взгляд Лаврова на журналиста «Би-би-си»
Россиянин плюнул в лицо школьнику и заставил на коленях извиняться перед дочерью
В Москве мальчик с аутизмом сбежал из детского сада и упал в пруд
Девушка нашла верный способ заставить бывшего возлюбленного позвонить
Герман Греф рассказал об управлении комбайном
Cобака спасла девочку от агрессивного преследователя
Спецназ США подготовят к войне с Россией
Китай показал видео с Марса
Новости партнеров

Росстат прокомментировал очередной перенос переписи населения

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Замглавы Росстата Павел Смелов прокомментировал очередной перенос переписи населения. По его словам, новые сроки позволят Федеральной службе государственной статистики «оптимальным образом организовать работу по организации и проведению переписи во всех регионах страны», передает РИА Новости.

Отмечается, что всероссийская перепись должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса, а затем – на сентябрь. Теперь же, по данным ведомства, она состоится в период с 1 по 31 октября.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. Он объяснил это стартом предвыборной кампании. В среду, 19 мая, Президент России Владимир Путин пообещал подумать над его предложением. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, глава государства инициативу поддержал.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин пообещал подумать о переносе переписи населения
Всероссийскую перепись населения еще раз перенесли
Всероссийскую перепись населения предложили перенести из-за коронавируса