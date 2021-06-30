Часть россиян получит выходной в Курбан-байрам

Часть россиян получит выходной по случаю празднования исламского религиозного праздника Курбан-байрам. Согласно производственному календарю министерства труда и социального развития Адыгеи, 20 июля у жителей республики будет нерабочим.

В понедельник, 19 июля, в Адыгее объявлен предпраздничный день — рабочее время сократят на один час. Выходной 20 июля также объявили в Башкирии и Татарстане.

Ранее доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что субъекты РФ обладают правом устанавливать дополнительные нерабочие (праздничные) дни. Некоторые регионы традиционно воспользуются этой возможностью из-за мусульманского праздника Курбан-байрам.

Религиозные праздники не включаются в перечень официальных праздничных дней. Однако, указала эксперт, по мнению региональных властей, в эти дни производительность труда сильно снижается, а расходы бизнеса растут из-за необходимости оплачивать работу в праздник в двойном размере.