Союз кинематографистов России запустил конкурс видеороликов «Хорошая история»

В России стартовал конкурс видеороликов «Хорошая история». Проект при поддержке Фонда президентских грантов запустил Союз кинематографистов России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

К конкурсу до 15 августа включительно принимаются видео в любом жанре: от интервью до игрового фильма. Ролик должен быть посвящен одному из проектов, победивших в конкурсе президентских грантов. Также необходимо, чтобы его длительность не превышала пяти минут.

Принять участие могут студенты и выпускники киношкол, молодые режиссеры, люди из некоммерческого сектора, а также все те, кто поддерживает развитие сферы благотворительности.

Ролики оценит специальный состав жюри, в который, в частности, вошли режиссеры Александр Котт, Сергей Мирошниченко, Алексей Нужный, продюсер Алексей Лысенков, гендиректор сети «Москино» Наталья Мокрицкая, а также председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко. Оценивать ролики они будут по следующим критериям: глубина раскрытия темы, выразительность подачи, качество съемки и оригинальность. До конца лета жюри выберут тех участников, кто войдет в шорт-лист конкурса. Список объявят в сентябре.

Авторы лучших видео смогут попасть на фестиваль «Таврида.АРТ» и посетить мастер-классы известных представителей сферы кино. Победители получат денежные призы общей суммой в миллион рублей. Награждение и вручение призов состоится с 11 по 13 ноября в Санкт-Петербурге в ходе международного культурного форума.

Ранее сообщалось, что в регионах России стартовал новый просветительский проект «Умные недели», в рамках которого специалисты из различных сфер проведут встречи со студентами. Тематика лекций обширна: от науки, истории и архитектуры до современных технологий, тайм-менеджмента и предпринимательства. К настоящему моменту уже состоялось 150 сессий в 21 регионе, а к концу лета «Умные недели» пройдут еще в 60 регионах России.