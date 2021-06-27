Иностранцы рассказали об участии в новом треке конкурса «Лидеры России»

Участники международного трека конкурса «Лидеры России» из Эстонии и Перу приняли участие в онлайн-марафоне «ЯМолодость», посвященному Дню Молодежи в России, и рассказали о своих впечатлениях. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Журналист из Эстонии, владелец консалтинговой компании в сфере инвестиций и недвижимости GWEP Дмитрий Звягинцев рассказал, что уже прошел все отборочные этапы нового трека конкурса «Лидеры России», выполнил дистанционные задания и надеется попасть в финал. «Для себя лично я вижу много возможностей и колоссальные перспективы в России для развития моего бизнеса, своего дела», — заявил он.

Звягинцев признался, что для него стало сюрпризом то, что каждому участнику были высланы рекомендации по развитию личных качеств со списком литературы и записями лекций. «В тестировании задействован искусственный интеллект, и он помогает определить сильные и слабые стороны конкурсанта», — сказал журналист.

Ученый-астроном, координатор Международного астрономического союза в сфере информационно-просветительной деятельности и образования Виктор Вера из Перу признался, что своей профессией он обязан именно России. «К сожалению, в моей стране нет такой профессии как астрономия, но я обучился этому в Санкт-Петербурге», — рассказал он.

По словам астронома, Россия дает множество возможностей для развития не только своим гражданам, но и людям из разных стран. «Многие мои друзья из Перу хотят переехать в Россию, и я не исключение», — заключил Вера.

В 2021 году впервые стартовал трек «Международный» четвертого конкурса управленцев «Лидеры России». В нем участвовали 11 тысяч иностранных граждан из 150 стран мира. Среди участников конкурса разыгрываются грант на обучение в России в размере одного миллиона рублей, возможность получить российское гражданство или вид на жительство в России.