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В регионах России пройдут «Умные недели»

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Фото: прессс-служба Российского общества «Знание»

Российское общество «Знание» запустило в июне новый просветительский проект «Умные недели», в рамках которого специалисты из различных сфер проводят встречи со студентами. К настоящему моменту уже состоялось 150 сессий в 21 регионе, а к концу лета «Умные недели» пройдут еще в 60 регионах России, говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«За несколько недель с момента старта проекта выступления лекторов "Умных недель" прошли уже в 41 городе нашей страны, это более 400 часов максимально полезного и эффективного контента», — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Отмечается, что встречи со студентами охватывают широкий круг тем: от науки, истории и архитектуры до современных технологий, тайм-менеджмента и предпринимательства. К примеру, в Чебоксарах выступила ведущий профессор Национального исследовательского университета ИТМО Екатерина Скорб и рассказала о новой области экспериментальной химии — инфохимии, в Ростове-на-Дону лекцию провели географ, путешественник, член Российского географического общества Сергей Пищулов и тревел-журналист Тимур Юсупов.

Тем временем в Калининграде преподаватель Школы Первого канала Татьяна Кузнецова рассказала студентам об особенностях публичных выступлений, а в Тамбове доктор химических наук, профессор РАН Александр Мажуга — о биомедицинских материалах. В Старом Осколе хореограф-постановщик и победитель проекта «Танцы на ТНТ» Юрий Летучий провел танцевальный мастер-класс и рассказал юным слушателям, как сделать любимое хобби делом своей жизни.

При этом лекторы выступают в самых разных местах: в Калининграде событие прошло в Музее Мирового океана, а в Краснодарском крае — в детском лагере под Анапой. Также проект проводится на территории техникумов, университетов и технопарков.

Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, действующая с 2016 года, основной задачей которой является просветительская деятельность. Активное развитие общества в 2021 году инициировал в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

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