Алиханов присоединился к проекту «Знания» и провел экскурсию на «Крузенштерне»

Глава Калининградской области Антон Алиханов присоединился к проекту российского общества «Знание» и провел экскурсию на барке «Крузенштерн». Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщается на сайте правительства региона.

Как отмечается, на экскурсию с участием губернатора были приглашены самые активные участники конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена». Они также смогли посетить учебно-парусное судно «Седов» и узнать факты об открытии Антарктиды российской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена.

«Ребятам со всей страны представилась уникальная возможность посетить его, прикоснуться к истории почти векового судна. Во время встречи поговорили об успехах наших мореплавателей, в том числе об освоении Антарктиды», — рассказал Алиханов, добавив, что школьникам и студентам важно иметь широкий кругозор.

Подобные туры для участников конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена» проводятся в семи регионах России, включая Калининградскую область при поддержке общества «Знание». В их рамках школьники и студенты могут посетить самые необычные и заповедные места страны в компании глав регионов.

Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, действующая с 2016 года, основная задача которой — просветительская работа. Развитие общества инициировал в своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.