В Санкт-Петербурге пройдет Международный фестиваль театров кукол

В Санкт-Петербурге с 1 по 7 июля состоится Международный фестиваль театров кукол, который познакомит с творчеством подающих надежды молодых режиссеров, актеров, художников и продюсеров. В дни фестиваля гостей и жителей города ожидают 18 спектаклей и различные мастер-классы, пишет «Фонтанка».

Уточняется, что программа рассчитана на зрителей разных возрастов. Маленьких зрителей 3-5 лет порадуют спектаклями «Айяччо: история одного клоуна», «Мама и я», «Почему деревья не ходят?», а также необычной трактовкой «Царевны-лягушки» с болотом-Петербургом и Екатериной II.

Детям в возрасте от 6 до 9 лет покажут спектакли «Маленький концерт для фортепиано с медведем», «Лунный коп», «Западный лес», а также мини-постановки «Про моря и про маяк» и «Про мальчиша».

Зрителям более старшего возраста (12-15 лет) советуют оценить спектакли «Чуд», «Когда мне хочется молчать» и «Затворник и шестипалый».

Несмотря на большой выбор постановок для младшей возрастной аудитории, организаторы не забыли и про взрослых: для них подготовили семь постановок. Речь идет о «Чайковском», «Уродах», «Don’t go», «Зависти», «Убю-дыре», спектаклях «Кассандра. Гименей» и «Гедда Габлер».

Ранее сообщалось, что фестиваль уличных театров пройдет в Татарстане. Отмечалось, что в мероприятии примут участие 180 артистов из 16 регионов Поволжья.