В Татарстане пройдет фестиваль уличных театров

В Республике Татарстан состоится фестиваль уличных театров «Легкие крылья» — в нем примут участие 180 артистов из 16 регионов Поволжья. Об этом сообщает «Татар-информ».

Мероприятие пройдет в Альметьевске с 9 по 11 июля — под открытым небом выступят как профессиональные, так и молодые театральные коллективы. На фестиваль прибудут труппы из Казани, Уфы, Перми, Самары, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга и села Антоновки Камско-Устинского района Республики Татарстан.

Гости смогут увидеть выступление уличного духового оркестра Pakava It, представления независимого театра «Пластилиновый дождь» и клоун-театра «Высокие братья», а также услышать солиста знаменитого цирка ДюСолей Андрея Кислицина. Перформансы будут проходить сразу в нескольких местах — на площади Ленина, Пешеходном фонтане и в сквере Каракуз.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пройдет межрегиональный фестиваль «Перекресток культур». Главными участниками станут Центры традиционной национальной культуры, творческие коллективы и исполнителей, которые расскажут гостям об этнокультурном многообразии региона.