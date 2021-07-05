В Новосибирске снимут фильм по рассказу братьев Стругацких

В Новосибирске снимают короткометражный фантастический фильм «Гигантская Флуктуация», в основу сюжета картины легла одна из глав повести «Стажеры» Аркадия и Бориса Стругацких. О процессе съемок рассказывает портал «Тайга-Инфо».

Уточняется, что в открытом доступе картина появится уже 23 июля, в то время как официальная премьера будет проведена в середине августа.

Описанные в киноленте события снимают в нескольких точках — на пляже «Бумеранг», в стилизованной под 60-е годы квартире, в центре города, а также в специальном павильоне. Согласно планам, короткометражка положит начало сериалу по ранним произведениям братьев Стругацких.

Съемки проводит компания Maxproduction, ее представители приобрели права на экранизацию в 2020 году. В роли режиссера, сценариста и генерального продюсера фильма выступил Максим Карпылев.

«Эта картина о том, что нет ничего невозможного, есть только маловероятное. История Стругацких сразу отрезонировала, мне показалось это очень интересным», — заявил он, обсуждая в беседе с журналистами главую идею киноленты.

Ранее сообщалось, что два российских фильма «Герда» Натальи Кудряшовой и «Медея» Александра Зельдовича попали в основной конкурс международного фестиваля кино в Локарно. Уточнялось, что фестиваль пройдет с 4 по 14 августа. Всего в основной программе представлены 17 кинолент.