Названы регионы-лидеры по числу получающих пособия по безработице

Больше всего пособий по безработице в России получают в Чеченской республике. В тройке лидеров также Московская область и Башкирия, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат и данные Роструда.

Статистика говорит о том, что уровень безработицы в течение года снижается, как и число получающих пособия. Количество официально оформивших денежную поддержку на период отсутствия работы граждан уменьшилось с 1 миллиона 146 тысяч человек до 793 тысяч. При этом среди регионов сложилась десятка лидеров, где получающих пособия более 20 тысяч человек и выше.

Лидером стала Чечня. По состоянию на май 2021 года получателями пособия по безработице в республики числились 46 тысяч человек. В Московской области — 31,3 тысяча человек, в Башкирии — 31,26 тысяча. После тройки лидеров следуют Москва с

30,7 тысячи получателей, Свердловская область — 29,76 тысячи, Новосибирская область — 24,33 тысячи, Ингушетия — 24 тысяч, Ростовская область — 22,88 тысячи, Санкт-Петербург — 21 тысяча и Челябинская область — 20,7 тысячи человек.

Данные показывают, что в январе количество получающих пособие в Чечне составляло 73,9 тысячи, в Московской области — 43,9 тысячи, в Башкирии — 44 тысячи. По информации Минтруда, занятость населения улучшилась благодаря региональных программ по трудоустройству граждан. А снижение числа безработных говорит о стабилизации ситуации на рынке.

Ранее Международная организация труда (МОТ) подвела итоги полутора лет пандемии и назвала, кто сильнее всего терял в заработке из-за коронавирусных ограничений. Наибольший удар безработицы пришелся по людям младше 25 лет.