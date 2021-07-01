В России снизился уровень безработицы

Росстат заявил, что уровень безработицы в стране в мае 2021 года снизился до 4,9 процента с 5,2 процента, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что в минувшем мае 3,685 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда — МОТ). Без исключения сезонного фактора показатель безработицы граждан в возрасте от 15 лет и старше составил 4,9 процента.

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При этом к концу мая 2021 года в органах службы занятости населения были зарегистрированы 1,6 миллиона незанятых трудовой деятельностью граждан. Из них 1,4 миллиона человек обладали статусом безработного, а 0,8 миллиона россиян получали пособие по безработице.

Общий уровень безработицы в России возвращается к показателям, зафиксированным до пандемии коронавируса: в марте 2020 года 3,485 миллиона человек классифицировались как безработные. Резкий рост безработицы в стране зарегистрировали в апреле прошлого года, поскольку этот показатель вырос с 4,7 процента до 5,8 процента, достигнув пика в августе (6,4 процента).

При исследовании занятости и безработицы Росстат применяет методологию МОТ. Согласно ее принципам безработными являются те, кто в момент анализа ситуации одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.

Ранее представители МОТ назвали главных жертв безработицы в мире. По мнению экспертов сильнее всего теряли в заработке из-за коронавирусных ограничений люди младше 25 лет.