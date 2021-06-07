Ректор ВШЭ назвал причину бедности в России

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в беседе с газетой «Известия» назвал причину бедности в России. По его мнению, она кроется в высоком проценте образовательной неуспешности, которая затем преобразуется в неуспешность экономическую.

Он отметил, что в каждом классе учится порядка 30 процентов детей с плохой успеваемостью. Если у родителей таких детей есть деньги, то они могут нанять для них репетиторов. Но если школьники растут в малообеспеченной семье, то этого не происходит.

«Ведь, что означает доля неуспевающих в школе в 20-30 процентов? Что детей выпустят с плохим знанием математики или русского языка, что трансформируется уже в экономическую неуспешность», — пояснил Кузьминов, добавив, что в таком случае бремя ответственности ложится на плечи более успешных граждан, за счет доходов которых государство обеспечивает неуспешных.

Ректор отметил, что средний уровень неуспешности в России — 25 процентов, что сравнимо с Индией или Бразилией, где традиционно наблюдается высокий уровень безработицы и избыток рабочей силы.

Однако в России ситуация обратная, работников не хватает, каждое десятое рабочее место занимает трудовой мигрант, подчеркнул Кузьминов. «В европейских странах, особенно в Скандинавии, неуспешность свели к 10 процентам. России нельзя отставать», — подытожил глава ВШЭ.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков назвал наличие детей в семье главным признаком бедности. По его словам, подавляющая часть от общего количества бедных в России — 82 процента — приходится именно на семьи с детьми.