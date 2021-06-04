Кудрин назвал недостающую сумму для борьбы с бедностью в России

С выделением дополнительного финансирования в пределах 300 миллиардов рублей Россия сможет в ближайшие годы наполовину снизить уровень бедности, заявил в интервью Forbes глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Сейчас такой цели страна намерена достичь к 2030 году, однако добиться этого, по словам Кудрина, можно уже в течение трех лет, «если правительство примет меры».

«Но это требует дополнительного финансирования, не только перераспределения средств. По нашим оценкам, в пределах 300 миллиардов рублей — при правильном перераспределении средств и адресной поддержке», — сказал он. Сейчас число бедных в России, как пояснил Кудрин, превышает 17 миллионов человек. Важным фактором в вопросе снижения этого показателя глава Счетной палаты назвал и экономический рост, который также мог бы способствовать успехам в этом вопросе.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Счетной палаты также заявил, что видит перспективы для введения безусловного базового дохода для каждого человека. Кроме того, он призвал государство обратить внимание на социальные вопросы.