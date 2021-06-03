Кудрин назвал неизбежной раздачу денег просто так

Раздача гражданам денег просто так, в виде безусловного базового дохода для каждого человека, в перспективе станет неизбежной реальностью. Такое мнение выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Безусловный базовый доход, о котором теперь часто говорят, я думаю, в перспективе случится. Когда мы независимо от успеха, способностей, положения семьи, выравниваем права детей и тех, кто будет иметь к важнейшим социальным услугам и возможностям доступ», — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты считает, что в центре внимания государства сейчас должны быть социальные вопросы. В будущем, в формирование которого внесла свой вклад пандемия, «капитализм все-таки пойдет по пути большей заботы о каждом человеке», уверен Кудрин.

Об инициативе ввести безусловный базовый доход в России 25 мая рассказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Законопроект, по его словам, должны скоро внести в Государственную думу, а рассмотрит его уже следующий состав парламента после сентябрьских выборов. Политик считает введение базового дохода исключительно важным для борьбы с бедностью.

Алексей Кудрин в мае для борьбы с бедностью рекомендовал обратиться к идее адресной социальной поддержки малообеспеченных граждан. При этом он предложил ввести имущественный ценз для получателей пособий, отказав в них тем, у кого уже есть «два дома и две машины».