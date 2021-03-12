Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так

Раздача денег россиянам просто так, как в США, невозможна из-за дефицита бюджета. Такое объяснение в эфире радиостанции «Говорит Москва» дал директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

«У нас гораздо меньше денег, у нас большие дефициты бюджета в этом году. С другой стороны, восстановление российской экономики будет достаточно активным», — прокомментировал он.

Вместе с тем Шибанов указал, что рост американской экономики рискует существенно затормозиться из-за новых локдаунов.

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Ранее президент США Джо Байден подписал закон о мерах по поддержке экономики на 1,9 триллиона долларов. Согласно плану, 85 процентов американских домохозяйств получат прямые выплаты по 1,4 тысячи долларов на человека.

Комментируя эти прямые выплаты, член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян предположил, что эффект от них будет недолгим. «На поддержку семей и потребления пойдет большая часть этих денег, а меньшая — на борьбу с ковидом, что для США на сегодняшний день является первоочередной задачей», — сказал он РИА Новости.

Однако план спасения американской экономики может столкнуться с проблемой. Помимо прочего, в нем предусмотрены выплаты в 3,6 тысячи долларов на каждого ребенка до шести лет и по три тысячи — на остальных несовершеннолетних. Чтобы получить эти деньги, родители должны получать зарплату меньше 75 тысяч долларов в год. Кроме того, дети обязаны жить с ними не менее полугода. Проверка последнего пункта может затянуться, а люди столкнутся с задержками при получении помощи из-за отсутствия доступа в интернет у бездомных и людей с низкими доходами.