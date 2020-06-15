Дания раздаст деньги гражданам просто так

Дания стала еще одной страной, чье правительство одобрило оказание прямой финансовой поддержки своим жителям для преодоления последствий пандемии коронавируса. Это следует из заявления министерства финансов королевства.

Не позднее октября 2020 года работающие граждане страны просто так получат около 19 тысяч крон (почти 3 тысячи долларов). В общей сложности на поддержку собираются потратить 60 миллиардов крон (9,04 миллиарда долларов).

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Для осуществления прямых выплат Дания мобилизовала ресурсы отпускных пособий, замороженных ранее, чтобы работники получили их при выходе на пенсию, пишет ТАСС со ссылкой на датское агентство Ritzau. Какая сумма причитается каждому конкретному гражданину, будет зависеть от размера пособия, заработанного в период с 1 сентября 2019-го по август 2020 года.

Помимо прямых выплат работающим гражданам, парламент Дании согласовал финансовую поддержку подданным, живущим на социальное пособие, и пенсионерам. Они получат по тысяче крон (151 доллару).

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса целый ряд стран решил предоставить своим гражданам прямую финансовую поддержку. Среди таких государств оказались США, Испания, Япония и Сингапур. В России экономисты также призывали раздать деньги жителям страны, чтобы стимулировать экономический рост. Однако в Минфине пояснили, что идея «вертолетных денег» не подходит для России, поскольку она не является эмитентом резервной валюты.

В то же время в рамках масштабных антикризисных мер российское правительство решило предоставить по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет, повысить пособие по уходу за ребенком, дополнительно увеличить на 3 тысячи рублей в месяц пособие для родителя, который остался безработным. Кроме того, власти решили раньше срока начать выплачивать пособие в 5,5 тысячи рублей на ребенка для малоимущих и посодействовать семьям с тремя детьми в погашении ипотеки.

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