План спасения экономики США столкнулся с проблемой

Власти США планируют выделить 1,9 триллиона долларов на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Однако с выплатами, которые должны поступить американцам в рамках плана по спасению экономики страны, могут возникнуть проблемы, сообщает Reuters.

Материалы по теме Нетрадиционные ценности Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян? Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?

Правительство после подписания законопроекта президентом США Джо Байденом сможет начать рассылку чеков. Получателями помощи в размере 1,4 тысячи долларов станут около 160 миллиона домохозяйств.

План также предполагает выплаты 3,6 тысячи долларов на каждого ребенка до шести лет и по три тысячи — на остальных несовершеннолетних. Чтобы получить эти деньги, родители должны получать зарплату меньше 75 тысяч долларов в год. Кроме того, дети обязаны жить с ними не менее полугода.

Проверка последнего пункта может затянуться, люди столкнутся с задержками при получением помощи, отмечают эксперты. Вторая проблема касается электронного способа начисления выплат. Деньги в таком виде, а не в виде чеков должны поступать тем, у кого слишком маленький доход для подачи налоговой декларации, и бездомным. Отсутствие доступа в интернет у бездомных и людей с низкими доходами также может привести к задержкам.

Сенат конгресса США 6 марта утвердил пакет мер по стимулированию американской экономики. Из проекта были убраны некоторые пункты, которые вызвали наибольшие споры среди сенаторов. Так, было исключено положение об увеличении минимальной заработной платы с 7,25 до 15 долларов в час к 2025 году.

Согласно пакету предлагаемых мер, около 415 миллиардов долларов пойдут на поддержку мер по борьбе с коронавирусом, около триллиона долларов — на прямые выплаты домохозяйствам и примерно 440 миллиардов долларов — на выплаты малым предприятиям. Документ должен еще раз пройти через голосование в нижней палате, после чего, если он сохранится в том же виде, поступит на подпись Байдену.