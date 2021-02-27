Палата представителей США одобрила план Байдена по спасению экономики

Палата представителей США одобрила план, предложенный американским президентом Джо Байденом, который предполагает выделение 1,9 триллиона долларов на спасение экономики страны. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, теперь законопроект должен согласовать сенат. В случае его одобрения верхней палатой Конгресса США он будет направлен на подписание главе государства.

Согласно пакету предлагаемых мер, выделяемые средства пойдут на наращивание программы вакцинации в США, а также на поддержку граждан. В частности, предполагается, что минимальная зарплата будет повышена с 7,25 до 15 долларов в час. Кроме того, всем работающим семьям выплатят 1,4 тысячи долларов, а еженедельное пособие по безработице увеличат на 400 долларов.

Общая стоимость плана по стимулированию экономики страны может превысить 1,9 триллиона долларов. Из них 415 миллиардов долларов пойдут на поддержку борьбы с коронавирусом, около 1 триллиона долларов — на прямые выплаты домохозяйствам и примерно 440 миллиардов долларов — на выплаты малым предприятиям и сообществам.