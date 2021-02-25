Байден попробовал спасти экономику США

Президент США Джо Байден подписал указ, с помощью которого надеется спасти страну от дефицита полупроводников, которые некоторые специалисты называют одной из основ национальной экономики, пишет CNBC.

Указ не предполагает каких-либо конкретных действий и направлен на усиленный мониторинг положения дел в сфере производства и поставок полупроводников. Сперва он будет осуществляться на протяжении ближайших 100 дней, затем может быть продлен еще на несколько месяцев, а также расширен на другие сектора экономики.

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Полупроводники, которые также часто называют чипами, используются при производстве электроники, аккумуляторов для электромобилей, медицинских аппаратов и многих других изделий. В начале 2021 года на мировом рынке возник дефицит из-за сбоев в цепочках поставок на фоне пандемии коронавируса и торговой войны между США и Китаем, где расположены основные производственные мощности.

Ситуация негативно сказалась на многих американских компаниях из разных секторов экономики. Так, Ford объявил об ожидаемом спаде производства на 20 процентов в первом квартале из-за нехватки сырья. Об остановке производства на нескольких заводах предупредил и другой автоконцерн — General Motors.

Несколько отраслевых ассоциаций направили Байдену письмо, в котором попросили стимулировать создание в стране новых мощностей по производству полупроводников, поскольку на данный момент на США приходится только 12,5 процента глобального рынка.