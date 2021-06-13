Россиянам раскрыли способ бесплатно овладеть новой профессией

Министерство труда раскрыло способ бесплатно овладеть новой профессией. По информации ведомства, более 50 тысяч россиян записались на программы переобучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости», передает «Российская газета».

Отмечается, что процесс получения новых знаний полностью финансируется государством, по окончании и после прохождения успешной аттестации выдается подтверждающий документ. Образовательные программы отличаются в регионах и ориентированы на потребности местного рынка труда, чтобы соискатели могли быстрее устроиться на работу или открыть собственное дело. Занятия проходят очно и дистанционно, всего существует более трех тысяч направлений для обучения.

В Министерстве труда добавили, что бесплатно учиться могут безработные граждане, обратившиеся в центры занятости, лица старше 50 лет, женщины с детьми младше трех лет и матери дошкольников, не имеющие трудоустройства.

Ранее Минтруд предложил раздавать российским работодателями деньги для снижения уровня безработицы в стране. Они смогут получить от государства субсидии за трудоустройство выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений, которые завершили учебу в 2020 году.