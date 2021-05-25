Россиянам раздадут деньги за трудоустройство выпускников

Минтруд предложил раздавать российским работодателями деньги для снижения уровня безработицы в стране. Они смогут получить от государства субсидии за трудоустройство выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений, которые завершили учебу в 2020 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Согласно поручению президента, до конца года число безработных должно снизиться примерно на миллион человек. Выпускники прошлого года оказались одной из наиболее пострадавших категорий граждан.

Как заявили в Минтруде, «из-за небольшого опыта работы им трудно найти рабочее место и в нормальной ситуации, а из-за коронавируса им также пришлось конкурировать еще и с более опытными специалистами, потерявшими работу в пандемию». Программой может воспользоваться любой работодатель из любых отраслей в любом регионе.

Субсидии можно направить, например, на организацию рабочего места. По данным Минтруда, под критерии программы подпадают около 15 тысяч человек.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин заявил, что к концу текущего года рынок труда сможет вернуться к докризисному уровню. В прошлом году безработица уже сократилась с 6,4 процента до 5,4 процента.