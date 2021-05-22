Помощник Путина спрогнозировал полное восстановление рынка труда

Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин дал прогноз по полному восстановлению рынка труда в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Орешкина, к концу текущего года рынок труда сможет вернуться к докризисному уровню. «Благодаря активным мерам, активной поддержке спроса в прошлом году безработица уже сократилась с 6,4 процента до 5,4 процента, миллион рабочих мест в российской экономике восстановлен», — отметил он.

В апреле Минтруд назвал срок возвращения рынка труда в России к показателям 2019 года. Там напомнили, что Владимир Путин поставил задачу вернуть рынок труда к показателям до пандемии к концу этого года. «Такая задача стоит перед правительством, и она будет выполнена», — отметили там. Уточняется, что в отдельных регионах — например, в Калужской области — занятость уже достигла уровня до пандемии.

В Минтруде подчеркнули, что численность безработных начала снижаться с осени прошлого года. Отмечалось, что дополнительные меры господдержки на федеральном уровне улучшили ситуацию с занятостью в регионах.