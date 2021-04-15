Минтруд назвал срок возвращения рынка труда к показателям 2019 года

Минтруд назвал срок возвращения рынка труда в России к показателям 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

В министерстве напомнили, что президент России Владимир Путин поставил задачу вернуть рынок труда к показателям до пандемии к концу этого года. «Такая задача стоит перед правительством, и она будет выполнена», — отметили там. Отмечается, что в отдельных регионах — например, в Калужской области — занятость уже достигла уровня до пандемии.

В Минтруде подчеркнули, что численность безработных начала снижаться с осени прошлого года. Улучшили ситуацию с занятостью в регионах дополнительные меры господдержки на федеральном уровне, в том числе переобучение граждан и субсидирование работодателей. В 2021 году на эти цели планируется потратить до 12,1 миллиарда рублей из бюджета.

В январе президент России Владимир Путин поручил восстановить рынок труда до конца года. Тогда он отметил, что в последние несколько месяцев наметилась тенденция к снижению безработицы, но ее уровень по-прежнему остается высоким.