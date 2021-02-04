Более 600 тысяч россиян уволили за две недели января

Более 615 тысяч россиян были уволены за две недели января 2021 года, с 11-го по 25-е число. Информация содержится в пояснительной записке к законопроекту о межбюджетных трансфертах, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что по состоянию на 25 января численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, составила более 2,5 миллиона человек. Больше всего количество безработных выросло в Кабардино-Балкарской Республике (в 10,2 раза), Ставропольском крае (в 8 раз) и Ленинградской области (в 7,5 раза).

В связи с этим Минтруд предложил возмещать работодателям часть расходов на оплату тех, кто устроился через биржу труда. Траты из федерального бюджета на реализацию программы могут составить 12 миллиардов рублей.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ситуация на рынке труда в настоящее время стабилизируется. По данным Росстата, в декабре 2020 года уровень безработицы составил 5,9 процента, а пиковое значение (6,4 процента) фиксировалось в августе 2020-го. В январе президент России Владимир Путин поручил восстановить рынок труда до конца года.