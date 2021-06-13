Россиянам назвали размер зарплаты для накопления на пенсию

Финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам размер зарплаты для того, чтобы накопить на пенсию самостоятельно.

По его мнению, чем раньше человек начнет копить на свою пенсию, тем проще ему будет это делать. При этом в большинстве случаев способ накопления только один – регулярно откладывать часть активного дохода и инвестировать. «Также возможны разовые относительно крупные вложения при получении наследства, бонуса на работе, продаже успешного бизнеса», — сказал эксперт.

Для того, чтобы брать деньги в старости из инвестиционного портфеля без потери покупательной способности ваших средств можно ориентироваться на 3-4 процента в год в долларах. Такой показатель соответсвует дивидендной доходности акций и паев надежных компаний, а также инвестиционных трастов недвижимости, которые были куплены по приемлемой цене.

Специалист заявил, что для дохода от накоплений в пенсионном возрасте в 100 тысяч рублей потребуется 30-40 миллионов рублей. «При средней доходности рынка в 7 процентов в год и инвестиционном горизонте в 40 лет для накопления 30 миллионов рублей понадобится инвестировать около 12,5 тысячи рублей в месяц. Для накопления 40 миллионов рублей – порядка 16,7 тысячи рублей», — сказал Верещак.

Если в запасе только 20 лет, сумма инвестиций должна увеличиться почти в пять раз — до 60,9 и 81,3 тысячи рублей.

Ранее опрос показал, что около половины россиян, откладывающих деньги, делают это без определенной цели. Самый популярный мотив для сбережений — улучшение жилищных условий, о нем заявило 36 процентов опрошенных. 32 процента копит на путешествия, 20 процентов нацелено на пассивный доход на пенсии. На образование для себя или детей откладывает 15 и 13 процентов соответственно.