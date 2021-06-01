Россияне определили размер накоплений для достойного будущего детей

О том, что в первую очередь копить деньги на поддержку детей, заявили 59 процентов россиян, говорится в опросе компании «Сбербанк страхование жизни», передает РБК.

Также россияне в среднем назвали 7,6 миллиона рублей суммой накоплений, которая обеспечит достойное будущее потомству.

При этом одной из основных целью таких накоплений остается оплата образования. В мае текущего года такую цель назвали 66 процентов респондентов, который готовы копить для детей. При этом в 2020 году родителей, выбирающих эту цель, было 70 процентов.

Как отмечают исследователи, по всем остальным популярным целям доля родителей-накопителей выросла. Так, 57 процентов опрошенных полагают, что необходимо откладывать средства ради покупки квартиры ребенку, еще 42 процента откладывают на средства для лечения детей, а 24 процента — «чтобы у детей были деньги, когда они вырастут». В свою очередь, 20 процентов участников голосования заявили, что копят деньги для передачи сбережений по наследству (8 процентов).

В то же время копить для детей считают необходимым родители всех возрастов. При этом суммы накоплений, которые обеспечили бы достойное будущее потомству, жители разных городов оценивают по-разному.

Самые высокие оценки в Москве и Санкт-Петербурге — 13,2 миллиона рублей и 11,1 миллиона рублей соответственно. В других городах-миллионниках суммы варьируются от 5,9 миллиона рублей в Ростове-на-Дону до 4,6 миллиона рублей в Уфе и Омске.

Ранее сообщалось, что для того, чтобы накопить на нормальную пенсию, почти половине россиян (43 процента) требуется доход от 70 до 150 тысяч рублей в месяц. Такая сумма позволит респондентам начать делать долгосрочные накопления. Еще 9 процентов рассказали, что им хватит до 50 тысяч рублей в месяц, а 19 процентов считают, что могли бы откладывать на пенсию при доходе 50-70 тысяч рублей.