Россияне сознались в бесцельном накоплении денег

Около половины россиян, откладывающих деньги, делают это без определенной цели, свидетельствуют данные портала hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед», которые приводит РИА Новости. В сбережениях «про запас» признались 54 процента опрошенных.

Самый популярный мотив для сбережений — улучшение жилищных условий, о нем заявило 36 процентов опрошенных. 32 процента копит на путешествия, 20 процентов нацелено на пассивный доход на пенсии. На образование для себя или детей откладывает 15 и 13 процентов соответственно.

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Чтобы накопить деньги, россияне готовы отказываться от новых гаджетов, ресторанов и развлечений, обновления гардероба и путешествий. Меньше всего ограничивать себя ради накоплений готовы люди в возрасте 45-54 лет: среди них на это согласен лишь каждый десятый.

Исследование проводилось в мае 2021 года, в нем участвовал 2261 работающий житель России.

В начале июня появились также данные о том, что у 65 процентов россиян не оказалось достаточной финансовой подушки на черный день. Тем, кто деньги все-таки копит, в Центробанке рекомендовали хранить их в ликвидной и надежной форме, например в виде банковского вклада. Желающим обеспечить себе безбедную старость эксперты посоветовали инвестировать до 15 процентов в портфель из акций и облигаций.