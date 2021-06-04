Россиянам раскрыли размер дохода для накопления на «безбедную старость»

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий раскрыл размер дохода, который нужно иметь для того, чтобы накопить на «безбедную старость». Он отметил, что это понятие различается в российских регионах, однако сумма должна быть такой, чтобы сохранить привычный уровень потребления, передает агентство «Прайм».

«Логика пенсионных накоплений очень проста — чем позже вы начинаете откладывать, тем выше должна быть доля ежемесячного дохода, которая направляется в инвестиции», — пояснил эксперт. По его словам, для того, чтобы иметь на пенсии столько же денег, сколько 25-летний россиянин зарабатывает сейчас, следует инвестировать 11-15 процентов зарплаты в портфель, который состоит из 20 процентов облигаций и 80 процентов российских акций.

Русецкий отметил, что основной задачей ставится сохранить сбережения выше инфляции и девальвации. Он подчеркнул, что для этой цели лучшим классом активов становятся акции, особенно в длительной перспективе.

Эксперт пояснил, что чем раньше человек начинает накопления, тем больше должна быть доля акций и привел следующую формулу для расчета: вычесть возраст из 100, это и будет доля ценных бумаг. Он добавил, что люди моложе 40 лет могут держать их в портфеле до 100 процентов. Кроме того, еще одним инструментом могут стать паевые инвестиционные фонды.

Ранее россияне определили размер накоплений для достойного будущего детей. В среднем была определена сумма в 7,6 миллиона рублей. При этом одной из основных целью таких накоплений остается оплата образования.