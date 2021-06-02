Россияне перестали откладывать деньги

Количество россиян, сберегающих деньги в кубышке, за полгода сократилось почти вдвое. В феврале 2021 года доля финансово запасливых людей составляла 40 процентов, в мае — 25 процентов. Средняя сумма накоплений — 50-100 тысяч рублей. Около 15 процентов накопили более 500 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные опроса страховой компании «Росгосстрах жизнь».

Чаще всего респонденты заявляли, что цели накоплений не имеют и откладывают «на всякий случай», — так ответили каждый второй среди пожилых респондентов и 41 процент людей до 60 лет. Молодые участники опроса называли целями недвижимость, автомобиль, образование или путешествия — 39 процентов опрошенных. На пенсию копил каждый десятый обладатель финансовой подушки до 60 лет.

В Центробанке на вопрос о резервном фонде гражданина ответили, что его объем должен обеспечить существование на несколько месяцев без потери качества жизни в случае чрезвычайной ситуации — потери работы, болезни. Хранить такие денежные средства предложили в ОФЗ и на депозитах.

«Сбережения имеет смысл хранить в ликвидной и надежной форме, например, в виде банковского вклада (депозита), который предполагает государственные гарантии сохранности и защищает накопления от инфляции, или в виде ОФЗ — самых надежных бумагах на российском фондовом рынке», — посоветовали в Банке России. Регулятор также отметил, что инвестирование не способ сбережения денег, так как всегда есть риск потери вложенных средств из-за ситуации на рынке.

Ранее россияне назвали размер накоплений для достойного будущего детей. Почти 60 процентов россиян, участвовавших в опросе заявили, что откладывают деньги для детей. А средней суммой для обеспечения достойного будущего назвали 7,6 миллиона рублей.



