Названы сроки накопления на однокомнатную квартиру в регионах России

Всю жизнь придется копить на квартиру в Туве, половину жизни — в Карачаево-Черкессии и республике Алтай, к такому выводу пришли специалисты Аналитического кредитно-рейтингового агентства (АКРА), передает РИА Новости.

Лидерами по возможности накопления на однокомнатное жилье на вторичном рынке стали Ненецкий автономный округ и Магаданская область, там на это потребуется срок в три года, в ХМАО-Югре — пять лет и шесть в Мурманской области. На Камчатке, в Белгородской и Липецкой областях на покупку «однушки» уйдет семь лет.

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Дольше всего придется копить в Туве, 67 лет, делают вывод аналитики. В Карачаево-Черкессии можно приобрести жилье в течение 38 лет, в Республике Алтай — за 32 года, в Ингушетии — за 27 лет, за 26 — в Крыму.

Для подсчетов специалисты взяли среднедушевой доход россиянина в том или ином регионе, после чего вычли оттуда фиксированный набор необходимых для жизни товаров и услуг и допустили, что все остальные средства откладываются в накопления для покупки недвижимости размером 33 квадратных метра на вторичном рынке.

Эксперты заключили, что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на доходы граждан и снизила их шансы приобрести собственную квартиру. Так, с 2017 по 2019 году житель России со среднедушевым доходом мог накопить на жилье за восемь лет, в то время как в 2020 году за год набиралось лишь 10,8 процентов от его стоимости.

Ранее стало известно, что задолженность россиян по ипотечным кредитам в апреле превысила 10 триллионов рублей. Согласно статистике Центробанка, это стало рекордным показателем. Рост ипотечного кредитования произошел несмотря на то, что средняя ставка по кредиту выросла с 7,23 процента до 7,3 процента.