Названа цена самой дешевой квартиры у моря в ОАЭ

Средняя стоимость квартиры у моря в Объединенных Арабских Эмиратах — почти 32 миллиона рублей, следует из материалов портала Emirates.Estate, предоствленных «Ленте.ру». Самый дешевый лот предлагается за 8,4 миллиона рублей.

По данным аналитиков, к маю 2021-го средняя стоимость вторичной квартиры в ОАЭ, расположенной на расстоянии не более 500 метров от моря, составила 31,8 миллиона рублей. «Квадрат» в таких объектах стоит почти 220 тысяч рублей. Средняя площадь предлагаемых квартир — 145 квадратных метров.

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Самая доступная на данный момент квартира в шаговой доступности от моря предлагается в городе Рас-эль-Хайма. Это объект площадью 72 «квадрата» за 8,4 миллиона рублей. Самая дешевая квартира в Дубае, расположенная в шаговой доступности от моря, продается за 14,5 миллиона рублей. Недвижимость находится в районе под названием Дубай Марина. На значительном удалении от моря в городе можно купить 45-метровую квартиру за 4,5 миллиона рублей.

Как отмечают специалисты, в апреле 2021-го российский спрос на покупку недвижимости в ОАЭ вырос более чем на 15 процентов по сравнению с мартовскими показателями. За год он увеличился на 42 процента.

Ранее эксперты назвали оптимальную сумму для комфортного отпуска в Дубае — в апреле она составила 115-190 тысяч рублей. По словам представителей туристической отрасли, из-за пандемии снизилась финансовая доступность путевок на арабские курорты, и россиянам нужно быть готовыми потратить больше денег на поездку.

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