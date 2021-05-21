Определены лучшие хранители пенсий россиян

Центробанк определил лучших хранителей пенсионных накоплений россиян. Ими оказались негосударственные пенсионные фонды (НПФ), следует из сообщения на сайте регулятора.

Средняя доходность от инвестирования пенсионных накоплений (накопительной части пенсии, шести процентов от зарплаты, перечисляемых работодателями) через НПФ в первом квартале 2021 года составила один процент, что соответствует 4,1 процента годовых.

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В то же время управляющая компания ВЭБа, ответственная за средства «молчунов» (граждан, не определившихся самостоятельно с тем, кто будет управлять их накоплениями) заработала в январе-марте 3,09 процента годовых по расширенному портфелю и 3,03 процента — по портфелю государственных ценных бумаг.

Также ЦБ отметил, что положительной доходности негосударственным фондам удалось добиться, даже несмотря на общее снижение стоимости облигаций. Так, индекс корпоративных обязательств в первом квартале года снизился на 0,5 процента, что случилось впервые за три месяца.

Более высокая доходность НПФ по сравнению с управляющей компанией ВЭБа нетипична для рынка пенсионных накоплений. С 2015 года тенденция была противоположной. Так, по итогам 2020-го НПФ получили среднюю доходность в размере 5,2 процента, в то время как ВЭБ — 6,87 процента по расширенному портфелю и 7,95 процента по портфелю госбумаг.

Доходность НПФ по инвестированию пенсионных резервов (добровольных отчислений граждан) оказалась существенно ниже, нежели по пенсионным накоплениям, и составила 0,4 процента, или 1,4 процента годовых.