Почти две трети россиян не смогли собрать денег на черный день

У 65 процентов россиян не оказалось финансовой подушки, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

На вопрос о наличии подобных сбережений положительно ответили 35 процентов опрошенных: деньги отложены у 35 процентов мужчин и 34 процентов женщин. Меньше всего этим вопросом обеспокоены молодые люди от 18 до 24 лет (13 процентов), а больше — люди старше 60 лет (40 процентов опрошенных).

31 процент респондентов считают минимальной финансовой подушкой сумму в 200 тысяч рублей, 21 процент назвал цифры от 100 до 200 тысяч рублей. Сбережения от 60 до 100 тысяч рублей устраивают 20 процентов, от 40 до 60 тысяч — 14 процентов, от 20 до 40 тысяч — 9 процентов. Четыре процента готовы довольствоваться суммами до 20 тысяч рублей.

В опросе приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет, живущих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.

28 мая «Ромир» также опубликовал совместное с Boston Consulting Group исследование, согласно которому ухудшения экономической ситуации в России ждет треть граждан. При этом годом ранее пессимистичные настроения были у 64 процентов респондентов. Число оптимистов в этом вопросе выросло: в этом году так настроено 22 процента россиян, против шести годом ранее.