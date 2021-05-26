Всемирный банк раскрыл успехи российской экономики

Всемирный банк в ежегодном докладе о состоянии экономики России раскрыл ее успехи по сравнению с многими другими странами, передает корреспондент «Ленты.ру» с онлайн-презентации доклада.

По данным Всемирного банка, российский ВВП по итогам 2020 года сократился на 3 процента — в то время как мировая экономика снизилась на 3,8 процента, а экономика развитых стран — на 5,4 процента. Совокупный ВВП развивающих стран-экспортеров сырьевых товаров в 2020 году снизился на 4,8 процента.

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«Есть несколько факторов, которые помогли России добиться относительно более высоких результатов: в последние годы Россия провела большую работу по обеспечению макрофискальной стабильности, что привело к улучшению положения в налогово-бюджетной сфере», — отметили специалисты Всемирного банка.

Первичный дефицит бюджета без учета нефтегазовых доходов в 2020 году составил 4,7 процента ВВП против 9,7 процента в 2013 году. Также отмечается значительный объем накопленных резервов, в частности Фонда национального благосостояния, размер которого по состоянию на 1 мая равняется 185,8 миллиарда долларов, или 11,6 процента ВВП.

«Проведенная работа позволила правительству реализовать крупный пакет антикризисных мер налогово-бюджетного стимулирования объемом около 4,5 процента ВВП (что сопоставимо с пакетами мер, принятых другими странами EMDE) и проводить стимулирующую денежно-кредитную политику (в период с февраля по июль 2020 года ключевая ставка снизилась на 200 базисных пунктов)», — говорится в докладе.

Также в документе отмечается вклад других факторов, среди которых мягкие ограничения для промышленности и отдельно строительной отрасли во время пандемии коронавируса, тесные связи с Китаем и относительно небольшой объем сектора услуг.

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