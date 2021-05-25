В восстановлении экономики России увидели «радужную траекторию»

В российском Минфине констатировали, что восстановление экономики страны идет по более «радужной траектории», чем прогнозировалось ранее. Такую тенденцию увидел замминистра финансов Владимир Колычев, его слова приводит ТАСС.

«В целом мы видим, что восстановление экономики — это на самом деле наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем — отчасти идет по более радужной траектории, чем прогнозы правительства», — сказал он.

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По словам Колычева, доходы с налогов растут на 5-10 процентов в месяц. «Это НДС, это налог на прибыль, это касается всех налогов ключевых, и зарплатные налоги, НДФЛ, страховые взносы и налог на прибыль», — уточнил замминистра.

В начале апреля в Центробанке объявили, что российская экономика вернется к допандемийным показателям только в конце 2021 года. «Динамика восстановления очень неоднородна. По нашим оценкам, ВВП вернется к предпандемическому уровню только в конце этого года», — отмечал глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

В то же время агентство Bloomberg заключило, что страны мира будут быстро восстанавливаться от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, но некоторые, в том числе и Россия, могут отстать от «лидеров постпандемийного мира» — США и Китая.

С другой стороны, агентство признало, что российская экономика, которая пострадала значительно меньше других во время пандемии, уже начала восстановление от коронавирусной рецессии.