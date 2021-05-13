Вывод денег из России признали самым выгодным в мире

В минувшем году стоимость трансакций из России за рубеж оказалась самой низкой в мире. К такому выводу пришел Всемирный банк, пишет РБК со ссылкой на его доклад по вопросам миграции и развития.

Стоимость трансакций сократилась более чем в два раза — с 2,1 процента до 1 процента, хотя для Европы и Средней Азии она в среднем составляет 6,4 процента. Наиболее выгодными оказались переводы из России в Грузию.

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Вместе с падением издержек сократились и объемы переводов в долларовом эквиваленте. Этому поспособствовали как падение курса рубля, так и пандемия коронавируса. Из-за последней положение мигрантов ухудшилось, и их самих стало меньше.

В целом в европейском и среднеазиатском регионах объем переводов упал на 9,7 процента, до 56 миллиардов долларов. Однако в прошлые кризисы падение было более критичным. Так, в 2009 году оно составило 11 процентов, а в 2015-м — 15 процентов. Аналитики ожидают, что в 2021-м, на фоне медленного восстановления экономики, объем переводов упадет еще на 3,2 процента.

По данным Центробанка России, в 2020 году объем переводов из страны оказался минимальным за четыре года. Физические лица отправили 7,4 миллиарда, из них большая часть — 6,2 миллиарда приходится на страны СНГ.

Ранее сообщалось, что единственная официально зарегистрированная в России иностранная система денежных переводов MoneyGram уходит из страны.