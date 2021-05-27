Треть россиян приготовились к ухудшению экономической ситуации в России

Треть россиян, опрошенных в рамках совместного исследования (есть в распоряжении «Ленты.ру») Boston Consulting Group и «Ромир», приготовились к ухудшению экономической ситуации в России.

34 процента опрошенных (36 процентов мужчин и 32 процента женщин) высказались за дальнейшее ухудшение экономической ситуации в России. Это почти вдвое меньше, чем годом ранее, когда пессимистичные настроения разделяли 64 процента респондентов.

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Чаще всего об ухудшении говорили люди моложе 24 лет и от 45 до 54 лет (по 38 процентов), реже остальных — от 25 до 34 и от 35 до 44 лет (по 29 процентов).

Одновременно за последний год увеличилось число оптимистично настроенных жителей России — 22 процента респондентов против шести процентов годом ранее. 12 процентов опрошенных оказались настроены наиболее оптимистично — на три процента больше, чем в 2020-м.

43 процента опрошенных не ожидают ни улучшения, ни ухудшения ситуации в экономике и уверены, что все останется на нынешнем уровне. Год назад доля респондентов, выбравших такой вариант ответа, равнялась 21 проценту.