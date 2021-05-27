Назван срок полного восстановления российской экономики

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала срок полного восстановления российской экономики. По ее мнению, это произойдет в середине текущего года, слова Набиуллиной приводит ТАСС.

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«Мы ожидаем, что уже во второй половине этого года, может быть к середине года, российский ВВП вернется на допандемические уровни», — отметила глава регулятора.

В ближайшем будущем правительству следует начать сворачивать меры поддержки, введенные в связи с пандемией коронавируса, считает Набиуллина. В противном случае возможно образование «пузырей» на кредитном рынке. По мнению главы ЦБ, антикризисные меры выполнили свою задачу.

Слова Набиуллиной вписываются в риторику ЦБ последнего времени. Ранее первая замглавы регулятора Ксения Юдаева уже заявляла о быстром росте предельной долговой нагрузки (ПДН) населения — показателя, характеризующего отношение всех платежей по кредитам к общим доходам конкретного человека.