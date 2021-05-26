Экономика России восстановилась лучше ожиданий

После кризиса на фоне пандемии коронавируса экономика России восстанавливается лучше, чем ожидалось. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

«Динамика восстановления даже чуть лучше наших ожиданий, мы это видим по очень разным показателям», — сказал он.

Решетников добавил, что показательным является восстановление в секторе малого и среднего бизнеса. «Мы видим, что все тенденции у нас в положительной зоне», — заключил министр.

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Ранее в мае о «радужной траектории» отечественной экономики говорил замминистра финансов Владимир Колычев. «В целом мы видим, что восстановление экономики — это на самом деле наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем — отчасти идет по более радужной траектории, чем прогнозы правительства», — сказал он. По словам Колычева, доходы с налогов растут на 5-10 процентов в месяц.

Также об успехах российской экономики объявили и во Всемирном банке. По его данным, российский ВВП по итогам 2020 года сократился на три процента — в то время, как мировая экономика снизилась на 3,8 процента, а экономика развитых стран — на 5,4 процента. Совокупный ВВП развивающих стран-экспортеров сырьевых товаров в 2020 году снизился на 4,8 процента.