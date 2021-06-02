Россиянам дали советы по хранению денег

В Центробанке России гражданам дали советы о том, как правильно хранить деньги. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя пресс-службы регулятора.

«Сбережения имеет смысл хранить в ликвидной и надежной форме, например в виде банковского вклада», — сказали в ЦБ. Там объяснили, что такой способ предполагает госгарантии и защищает средства от инфляции. Еще одним способом хранить сбережения регулятор считает облигации федерального займа (ОФЗ), называя их самыми надежными бумагами на российском фондовом рынке.

Говоря об инвестировании, в регуляторе подчеркнули, что это не может быть способом сбережения средств: человек всегда принимает риск потери вложенных денег, если ситуация на рынке сложится неблагоприятно.

По данным опроса страховой компании «Росгосстрах жизнь», каждый четвертый обладатель накоплений в России держит в качестве отложенной суммы 50–100 тысяч рублей, каждый шестой — 500 тысяч. Но в целом граждане стали меньше откладывать: количество россиян, которые хранят деньги про запас, за год сократилось вдвое. Чаще всего респонденты заявляли, что цели накоплений не имеют и откладывают «на всякий случай».

В мае сервис по поиску работы SuperJob выяснил, сколько денег нужно россиянам для счастья. В среднем это 173 тысячи рублей в месяц. У мужчин денежные аппетиты немного выше, чем у женщин: 192 тысячи и 155 тысяч рублей соответственно. При этом молодежи до 24 лет хватит 130 тысяч рублей в месяц, а людям старше 45 лет — 195 тысяч рублей.