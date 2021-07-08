На Алтае запатентовали сыр на основе рогов оленей

На Алтае запатентовали новый способ получения сыра на основе пантов (молодых рогов оленей). Об этом сообщается на сайте Правительства Алтайского края.

Отмечается, что в июне Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий получил патент на производство мягкого сыра, в состав которого входит гидролизат из пантов. Согласно исследованиям, компоненты, содержащиеся в молодых рогах оленей, обладают тонизирующим, антиоксидантным, противовоспалительным и противоостеопорозным действиями.

В результате опытов было доказано, что употребление такого сыра в пищу повышает иммунитет и выносливость к физическим нагрузкам, а также благотворно влияет на состояние кожи, волос и ногтей благодаря высокому содержанию коллагена в своем составе.

Ранее в июле ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева в ходе селекционных работ вывели два новых сорта грецкого ореха. Они способны выдерживать неблагоприятные погодные условия, а их скорлупа настолько хрупкая, что их можно расколоть руками.

